"Grande Fratello Vip", tra Maria e la Marchesa è guerra aperta

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " continua il faccia a faccia tra la Marchesa e Maria Monsé, un confronto che si preannuncia molto intenso e basta un commento per far scoppiare la scintilla: “Dobbiamo chiarire perché io sono ancora ferita”, dice Maria a Daniela, disposta a scusarsi ma solo per i commenti fatti sulla figlia di Maria durante la puntata. La conduttrice però ribatte: “Non è stato solo quello ma un insieme di cose” ed è guerra dichiarata.

Daniela non vuole proseguire la conversazione “Io voglio stare in pace” afferma ma Maria continua a sostenere che Daniela non abbia nessuna discendenza nobile e di conseguenza il titolo nobiliare tanto decantato dalla Marchesa è in realtà inesistente. Per lei Daniela si è costruita un personaggio che le ha portato fortuna nella sua carriera televisiva.



Ela prova a mediare e propone un confronto pacifico e costruttivo ma senza risultati: “Se mi si tocca sull’onore non mi diverto”, dice Daniela e aggiunge “non posso dare seguito a questa chiacchiera che non ha contenuto” abbandonando la stanza e la conversazione. La lite tra la Marchesa e Maria si sposta davanti al bagno, con un Alessandro irritato nella vasca, ma finisce male anche lì: "Con me non avrai più udienza" dice Daniela.