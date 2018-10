22 ottobre 2018 01:29 "Grande Fratello Vip": Eleonora Giorgi fuori dalla Casa Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber varcano la Porta Rossa. Giovedì doppio appuntamento con una puntata speciale, Fabrizio Corona il 25 entrerà per un confronto con la ex Silvia. In nomination Elia, la marchesa, Jane ed Ivan

Quinta puntata nel segno della rivoluzione al "Grande Fratello Vip". Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber varcano la Porta Rossa. Eleonora Giorgi viene eliminata. Lory Del Santo lascia la Casa dopo un'eliminazione diretta ma in studio scopre che in realtà è immune e merita la suite. Giovedì doppio appuntamento con il reality, Fabrizio Corona il 25 entrerà per un confronto con la ex Silvia. In nomination Elia, la marchesa, Jane ed Ivan.

LITI NELLA CASA - L'ultima settimana è stata difficile: Elia e la Marchesa hanno avuto una discussione davvero accesa, ma non sono i soli, visto che "una spesa della discordia" ha creato degli attriti anche tra Eleonora e Ivan. Eleonora spiega: "Avrei voluto avere un frutto a settimana, tutto qui". Andrea Mainardi controbatte: "Non è facile, ma abbiamo sempre cercato di aiutare le persone più grandi di noi". Ivan insiste: "Ci siamo chiariti, ma devo muovere una critica ad Eleonora: lei viaggia a centottanta e a volte mette ansia". Dal canto suo la Marchesa non ha preso bene l'appellativo "estetista" di Elia: "Quell'appellativo è stato usato in tono discriminante" spiega ad Alfonso Signorini. Daniela spiega: "Non è vero, tutto qui".

DOPPIO APPUNTAMENTO E CORONA GIOVEDI' ENTRA NELLA CASA - Ilary Blasi annuncia che il Grande Fratello Vip raddoppia. Ci sarà anche una puntata speciale giovedì. E Alfonso Signorini anticipa che giovedì 25 ottobre Fabrizio Corona entrerà nella Casa per un confronto con la ex Silvia Provvedi.

LA SOPRESA DEL FIDANZATO DI LORY - Marco Cuccolo entra nella Casa e fa una sorpresa a Lory Del Santo: "Mi stai piacendo molto. Il fatto che tu abbia deciso di metterti in gioco, per me, è stata una grande vittoria. Mi auguro che tu possa far risplendere la tua luce. Perché io ne ho tanto bisogno", le dice lui. Lory replica : "Lui mi è stato molto vicino, è stato pazzesco. Non so come è riuscito a sostenere tutto quello. Avevo fiducia in te. Sapevo che ce l'avresti fatto".

IL TITOLO DELLA MARCHESA - Fuori dalla Casa prosegue la querelle sul titolo nobiliare di Daniela Del Secco d'Aragona. E' davvero Marchesa o no? Marchesa: Riccardo Signoretti, direttore del "Settimanale Nuovo", ha affermato il contrario a "Pomeriggio Cinque", e la marchesa può vedere il video. Così Daniela annuncia querele: "Il mio ex direttore mi ha amato più della sua vita. Preparati, perché avremo da discutere nelle sedi opportune". La marchesa riceve una lettera dalla figlia e si emoziona. Poi è il momento del televoto.

ELEONORA ELIMINATA - Lo scontro è ravvicinato. C'è una scelta da fare. Il Gf chiede di indicare il nome di tre amici con cui vorrebbero fare questa avventura. Eleonora sceglie Francesco, Stefano e Lory. La Marchesa sceglie Walter, le Donatella e Giulia. I prescelti saranno legati al loro destino. Ilary chiede a Eleonora e la marchesa di andare in studio. Una sola di loro tornerà nella casa. Il led indica che Eleonora è l'eliminata.

LORY E' IMMUNE - Eleonora ha "condannato" i prescelti, uno di loro uscirà questa sera. Francesco, Stefano e Lory rischiano l'eliminazione, diretta, senza passare dal televoto. Eleonora potrà fare un salvataggio, ma potrà scegliere solo un nome. Quella di Eleonora è una "scelta orribile". E salva Francesco Monte. Che è salvo. Lory e Stefano vengono quindi votati dai compagni. Jane vota Lory, Fabio idem, Martina vota Lory, Walter vota Stefano, la marchesa vota Lory, Andrea vota Lory, Benedetta vota Lory, Ivan vota Stefano, Elia vota Lory, le Donatella votano Lory, Giulia vota Lory, Francesco vota Lory. La Del Santo è fuori dalla Casa.Una volta in studio però scopre che non è stata eliminata e che invece sarà immune e che avrà diritto a stare nella suite. Ad accompagnarla è Lisa Fusco.

LA STORIA TRA GIULIA E FRANCESCO - Giulia deve fare una scelta: ha la possibilità di sentire un confessionale inedito di Francesco o leggere alcuni tweet che la riguardano. La Salemi sceglie di capire come mai Monte pianga nel Confessionale. Non riesce a lasciarsi andare dopo la fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez: "Ho provato qualcosa di forte con lei; qualcosa che forse molte persone non hanno mai avuto modo di provare". La Salemi, stimolata da Signorini, controbatte: "Non puoi paragonare quattro settimane con qualcosa durato cinque anni". Francesco non la prende bene: "Ho parlato per un'ora e mezza di Giulia e solo cinque minuti di Cecilia, stavo piangendo per delle cose che mi ha detto Giulia; basta distorcere la realtà. Io credo di parlare italiano chiaramente". E Signorini replica: "Forse dovresti preoccuparti meno dell'opinone delle persone al di fuori della Casa, preoccupandoti di vivere questa esperienza al meglio".

TRE NUOVI CONCORRENTI - Le Donatella scoprono due nuovi concorrenti: Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber. Maria Monsè entra dalla Porta Rossa. Nella Casa c'è la marchesa, con la quale Maria ha avuto una accesa discussione. Maria si presenta agli inquilini che sono freezati. E si rivolge alla marchesa: "Ne vedremo delle belle, mi hai dato della buffona...".

JANE ED ELIA - Jane Alexander da giorni si sta avvicinando ad Elia. Ilary indaga sul legame intimo e l'intesa speciale. "Ho trovato in lui un supporto importante", dice Jane. La conduttrice le chiede se ha dei dubbi sulla sua vita fuori: "Sono successe delle cose, non con Elia, che mi hanno mandato in crisi. Mi sento confusa e vorrei parlare con la persona che ho fuori, anche se non in questo momento e in questo programma. Sto bene con Elia, ci divertiamo, ci coccoliamo, e per adesso la situazione è questa". Quanto alla proposta di matrimonio del compagno dice: "Forse, chi sta fuori, avrebbe dovuto ascoltarmi prima. Ho bisogno di parlare con questa persona prima di sentirmi urlare 'sposami'".