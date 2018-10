"Grande Fratello Vip", Jane in crisi: destabilizzata dal rapporto con Elia

"Hai voglia di raccontarci cosa sta succedendo tra di voi? Se ti sono venuti dei dubbi circa la tua vita fuori” le ha domandato Ilary, durante la puntata. “Sono successe cose che mi hanno messo in crisi, non con Elia, quindi mi sento confusa e vorrei parlare con la mia persona fuori", le ha risposto Jane.



Jane ed Elia si sono ritrovati poi a notte fonda per parlare del loro rapporto e del video mostrato a Jane in puntata: "Eravamo carini" scherza. "Se uscivi mi sarei attaccata alla tua gamba e mi sarei fatta trascinare fino alla porta", sussurra Jane, mentre lui le dice: “Mi dispiace tanto per te, mi sento in colpa anche se i tuoi occhi sono inequivocabili".