25 ottobre 2018 01:26 "Grande Fratello Vip": eliminata la Marchesa, Corona nella Casa tra scuse e liti Appuntamento speciale per il reality di Canale 5. Pesante faccia a faccia tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona che poi ha litigato anche con Ilary Blasi

Appuntamento speciale in tutti i sensi per "Grande Fratello Vip". La sesta puntata del reality condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini va infatti in onda di giovedì. Al centro un durissimo faccia a faccia tra Fabrizio Corona e l’ex fidanzata Silvia Provvedi. All'uscita dalla Casa Corona ha avuto anche un forte scontro con la Blasi. Al televoto eliminata la Daniela la Marchesa d'Aragona. Elia, Martina e Ivan in nomination.

"Grande Fratello Vip 2018", le emozioni della sesta puntata Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 3 di 22 Da video 4 di 22 Da video 5 di 22 Da video 6 di 22 Da video 7 di 22 Da video 8 di 22 Da video 9 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Ilary dà subito il benvenuto a una puntata "super power" del Grande Fratello Vip, dopo una clip che ha riassunto gli avvenimenti degli ultimi due giorni, dall'ira di Ivan per la nomination, alla storia tra Jane ed Elia fino all'evento più atteso. Fabrizio Corona viene mostrato in camerino mentre si prepara. Ma prima è il momento di Lory Del Santo che, dalla suite, dice che consumerà la sua vendetta "lentamente".



IL COMPLOTTO - Si torna alla Casa dove Ilary tira in ballo il tradimento ai danni di Lory, che gli inquilini sono ancora convinti di aver eliminato. Viene mostrato un filmato in cui viene ricostruita la vicenda del complotto "maturi contro giovani" con il cambio di voto di Elia, che ha stravolto tutto. Tornati in studio Elia ammette la cosa e dice di essere dispiaciuto per Lory. La discussione sembra sedata quando viene chiamato il freeze e Lory entra in Casa. Dice di essere entrata per spiegare perché "c'è un po' di confusione". Nega ci fosse un complotto, affermando di aver solo dato un consiglio alla Marchesa, Ivan ed Elia su come salvarsi. Un consiglio però alla fine caduto nel vuoto presto per mancanza di accordi. Finito il discorso e il freeze, Ilary rivela a tutti che Lory in realtà non è stata eliminata.



LA VENDETTA - Ilary dice a Lory di andare nella Mistery Room, dove c'è una busta nera ad attenderla. Può scegliere un vip da mandare direttamente al televoto. Deve scrivere il nome, richiudere la busta e poi far finta di nulla con gli altri.



SCONTRO TRA PRIME DONNE - Si passa alla rivalità tra la Marchesa e Maria Monsè. Maria sostiene che la Marchesa non è affatto tale, mentre la Marchesa risponde sdegnosamente dicendo di non conoscere la Monsè. Signorini "interviene a gamba tesa", invitando la prima a non nascondersi dietro l'evidenza e alla Monsè di non fare dell'attacco alla Marchesa l'unica ragione della sua presenza nella Casa.



TUTTI CONTRO IVAN - Viene mostrato un video in cui i nominati della settimana sono stati messi a confronto all'interno della Casa, chiedendo di esprimersi a vicenda. I giudizi su Ivan sono stati quelli più duri, da immaturo a ipocrita. Cattaneo sostiene di essere in realtà il "più vero di tutti qui dentro", e come tale sostiene di "inciampare ogni tanto nella verità". Chiuso il collegamento con lo studio Ivan e Jane battibeccano ferocemente. Lei gli imputa di aver detto che qui "tutti annegano nell'ego". "Parla per te" gli dice e lui piccatissimo: "Ha parlato madre Teresa di Calcutta".

CORONA ENTRA NELLA CASA - Ilary si collega con la Casa e chiede a Giulia Provvedi di andare nella stanza dei led, mentre tutti gli altri devono andare in camera da letto. Silvia viene richiamata all'ultimo, chiedendole di rimanere in salotto. E Fabrizio Corona può entrare in Casa. Silvia è impietrita. Lui l'abbraccia ma lei rimane di ghiaccio, senza ricambiare l'abbraccio. Dopodiché lui, anche in modo molto sbrigativo, le dice di uscire in giardino. Lui le chiede scusa e perdono. "Sono stato una merda, ti chiedo perdono - le dice -. Mi conosci da tre anni, sai che non faccio le cose a caso. Mi pento delle cose che ho detto in quella trasmissione ma c'era un motivo". La discussione si anima. Silvia prova a rispondere. "Tu sei capace solo di denigrare gli altri - gli dice a brutto muso -. Devi guardarti allo specchio e farti aiutare per vivere la tuaa vita".



IL FACCIA A FACCIA CONTINUA - La discussione si fa sempre più dura. "C'era un motivo per dire quelle cose - dice lui -. Non posso dirtelo qui, ma ero rabbioso, rancoroso". Lei non arretra di un passo: "Nel 2018 alzi il telefono, viene sotto casa mia a piangere, non viene al Grande Fratello - gli ribatte -. E non andavi in una trasmissione a fare lo show. Io nella mia vita di show non ne voglio più". E poi si alza e torna in Casa, mentre Fabrizio resta sul divano in giardino. Poi rientra e le chiede se vogliono vedersi quando sarà fuori. "Fabrizio, io non ti voglio più nella mia vita". Lui le dice di volerle solo chiedere scusa e di aver imparato a "stare da solo". Lei non perde un grammo del suo scetticismo e ribatte: "Se sei tornato è perché avrai bisogno qualcosa". E gli ricorda quanto le abbia fatto del male: "Per un anno e sei mesi l'unica persona che veniva per te ero io - gli dice -. Quando sei uscito l'unic persona presa per il culo da te sono stata io".



"VORREI CI VOLESSIMO ANCORA BENE" - Ilary a questo punto interviene e invita Fabrizio ad andare in confessionale. Al rientro le dice che vorrebbe ritrovare con lei u rapporto di amicizia. "Vorrei tornassimo a volerci bene. Voglio il tuo perdono e il tuo bene". Lei gli dice che il perdono glielo concede ma siccome ha ritrovato la serenità senza di lui, una volta fuori non ne vorrà più sapere. E a quel punto lui perde la calma: "Ma quale serenità? Non dire cazzate? Dov'eri felice?". Ilary chiede a Fabrizio se vuole salutare Giulia ma lui, pur chiedendole scusa, preferisce non vederla. Dopodiché lascia la Casa.



LA LITE CON ILARY - Una volta fuori Ilary gli dice che la sua presenza di stasera dimostra che non c'è stato nessun veto. Corona parte minaccioso: "Non avresti dovuto tirare fuori questo discorso in trasmissione". Lei non aspettava altro: "Quello che hai fatto oggi lo hai fatto con me 13 anni fa". Lui non ci vede più: "Tuo marito ha scritto un sacco di cazzate in quel libro" riferendosi al libro di Totti in cui viene smentita una volta per tutte la storia del tradimento con Flavia Vento. Lei senza battere ciglio prosegue: "Fabrizio dovevo sposarmi ed ero incinta del mio primo figlio. Io quelli come te li sgamo subito". Dopodiché fa chiudere il collegamento e considera chiuso l'argomento.



IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Si passa alla decisione del pubblico sui nominati. Il primo a essere salvato è Ivan Cattaneo. Dopodiché Ilary chiede a Jane ed Elia di salutare tutti perché potrebbero non tornare più.

LA SCELTA DI JANE - L'Alexander va in confessionale mentre Elia viene mandato in Mistery Room. Ilary mostra a Jane un filmato che mostra quanto accaduto negli ultimi giorni: dalla proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato all'intesa fortissima con Elia. Tornati in diretta conferma che Elia è entrato come un ciclone nella sua vita "come non mi sarei mai aspettata". E il fatto che il ragazzo non voglia correre "me lo fa apprezzare ancora di più, dimostra che non mi sono sbagliata". Ilary pone Jane di fronte a una scelta: può scegliere di aprire la linea telefonica con il suo fidanzato, per chiarirsi. Oppure di andare in Mistery Room con Elia. Lei sceglie di parlare con Gianmarco. Lui le dice che non vuole parlare con lei davanti a tutti, ma vuole farlo una volta che lei sarà fuori. "L'unica cosa che non deve mai mancare, però, è il rispetto". Lei accetta la decisione di non parlare ora ma non manca di rispondere: "Credo che il primo a mancarmi di rispetto sia stato te".



IL VERDETTO - Arriva il momento del verdetto del televoto sul secondo vip salvo, che è Elia. Fongaro può quindi tornare in salone con gli altri compagni. Jane invece va in Mistery Room ad attendere il verdetto definitivo che la vede quindi opposto alla Marchesa d'Aragona. Il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip è: la Marchesa. Elia viene quindi mandato in Mistery Room a prendere Jane e tra i due c'è un lungo e intenso abbraccio.



NIENTE NOMINATION MA... - Per stasera c'è una sorpresa. Ilary avverte i vip che saranno tutti a rischio eliminazione, tranne i nuovi entrati, Alessandro, Maria ed Ela, che godranno dell'immunità fino a lunedì, così come Andrea. votato come preferito dai gruppo. La Blasi spiega che non ci saranno nomination: per salvarsi bisognerà vincere una delle tre sfide, ognuna delle quali coinvolgerà due coppie di vip. Le prime coppie che si sfideranno saranno Francesco-Benedetta e Stefano-Martina. La prova è quella dei tutoni: i ragazzi, indossando una tuta imbottita, si devono immergere in una piscina cercando di assorbire più acqua possibile che le ragazze provano a raccogliere "strizzandoli" dopo un percorso ad ostacoli. Francesco e Benedetta vincono piuttosto nettamente.



LA SECONDA SFIDA - Dopo l'incrusione della Marchesa in studio, con tanto di spogliarello, è tempo della seconda sfida: Le Donatella e Fabio contro Ivan e Giulia. Dovranno cimentarsi nel duello delle vasche. Intanto che i nuovi si preparano, le due doppie precedenti devono andare nella stanza dei led. Francesco e Benedetta, che hanno vinto la sfida, sono salvi e devono trovare un'intesa per decidere chi mandare direttamente al televoto tra Stefano e Martina. La scelta cade su Martina. Nella sfida delle vasche vincono Le Donatella e Fabio, soprattutto grazie a una scatenata Giulia Provvedi che arriva persino ad assaggiare il cibo per cani pur di vincere.



"STORIA D'AMORE" - Adesso il momento di parlare della complicità che si è creata tra Stefano e Benedetta. Il problema è che Stefano è legato sentimentalmente fuori dalla Casa. Lui spiega che quella con Benedetta è solo una grande amicizia. "Mi spiace che la cosa possa essere stata interpretata in altro modo". Stefano ha avuto modo di parlare con la compagna per una cosa personale che in puntata non viene svelata e i due si sono chiariti, salutandosi con un "ti amo".