La Kalush Orchestra vende il trofeo dell'Eurovision per finanziare l'esercito

Qualche giorno fa il frontman della band ucraina Oleg Psiuk aveva annunciato in un video social di aver messo in palio anche il suo cappellino rosa a secchiello, con cui saranno raccolti fondi per la Serhiy Prytula Charity Foundation un‘organizzazione benefica che sostiene l‘esercito ucraino fondata a Kiev da Serhii Prytula. "Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare l'Ucraina", ha detto Psjuk nel video: "Questo è il mio cappello, con ancora il sudore della mia performance all'Eurovision. Vogliamo vendere questo cappello e tutto il ricavato sarà devoluto alle forze armate ucraine". "Ogni euro che decidi di donare può salvare la vita di un soldato ucraino", aveva aggiunto per spingere le persone a partecipare all’asta.

Intanto la Kalush Orchestra è stata tra le band che si sono esibite a Berlino, davanti alla Porta di Brandeburgo, in un concerto di beneficenza per esprimere solidarietà e raccogliere fondi per l’Ucraina. Con loro sul palco anche altri noti gruppi ucraini, come Okean Elzy, Onuka e la rapper Alyona Alyona.