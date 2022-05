La Kalush Orchestra mette all'asta il cappellino rosa indossato dal frontman all'Eurovision

Eurovision, i segreti del look della Kalush Orchestra



"Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare l'Ucraina", ha detto Psjuk nel video: "Questo è il mio cappello, con ancora il sudore della mia performance all'Eurovision. Vogliamo vendere questo cappello e tutto il ricavato sarà devoluto alle forze armate ucraine".





Per vincere il cappello, ormai diventato simbolo della band, spiega Psiuk, basterà donare almeno 5 euro alla fondazione. Poi il 28 maggio, tra le donazioni fatte, ne verrà estratta una e il vincitore si porterà a casa il cappello. Più donazioni vengono fatte, più è probabile essere estratti.



In palio c'è anche la scultura in vetro a forma di microfono di vetro, trofeo dell'Eurovision 2022. Se l'aggiudicherà chi farà la donazione più alta, sia in grivnia che in criptovaluta.