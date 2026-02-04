"La forza di una donna", le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio

Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto e per essersi lasciata sopraffare dalla rabbia, chiedendogli di ricominciare a essere una famiglia.



Enver ha una visione di Hatice, che gli chiede nuovamente di prometterle che si prenderà cura di Sirin.



Sarp e Bahar sognano la loro futura vita insieme, ma sul più bello Sarp chiude gli occhi per sempre, saranno inutili i tentativi di rianimazione. Bahar, nel corridoio dell'ospedale si dispera e sfoga tutta la sua rabbia, mentre Fazilet, commossa, cerca di darle conforto.



Enver continua a incontrare Hatice nei suoi pensieri e, spesso, Sirin lo sorprende a parlare da solo. Preoccupata chiede aiuto a Jale.



Tre mesi dopo Bahar realizza il sogno di Sarp e porta i bambini in campeggio, ma al posto di Sarp con loro ci sarà Denver.