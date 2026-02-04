"La forza di una donna", le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 9 al 14 febbraio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio
Bahar chiede scusa a Sarp per non aver accolto il suo ritorno come avrebbe dovuto e per essersi lasciata sopraffare dalla rabbia, chiedendogli di ricominciare a essere una famiglia.
Enver ha una visione di Hatice, che gli chiede nuovamente di prometterle che si prenderà cura di Sirin.
Sarp e Bahar sognano la loro futura vita insieme, ma sul più bello Sarp chiude gli occhi per sempre, saranno inutili i tentativi di rianimazione. Bahar, nel corridoio dell'ospedale si dispera e sfoga tutta la sua rabbia, mentre Fazilet, commossa, cerca di darle conforto.
Enver continua a incontrare Hatice nei suoi pensieri e, spesso, Sirin lo sorprende a parlare da solo. Preoccupata chiede aiuto a Jale.
Tre mesi dopo Bahar realizza il sogno di Sarp e porta i bambini in campeggio, ma al posto di Sarp con loro ci sarà Denver.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.