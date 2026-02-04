"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 9 al 14 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 9 al 14 febbraio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 9 al 14 febbraio
Sahika inizia a escogitare piani contro Yildiz, sfruttando il desiderio di Halit di avere un figlio maschio e manipolando Erim affinché convinca il padre a relegare Yildiz negli alloggi dei domestici, isolandola.
Umiliata, Yildiz inizia a progettare la sua vendetta contro Halit e Sahika, mentre quest'ultima continua a muovere le fila: spinge Yigit a sedurre Lila e illude Zehra sulla pubblicazione del suo libro fornendole il contatto di una casa editrice che rifiuterà di pubblicarlo.
Dopo rabbia e sospetti di truffa, Zehra scopre che il romanzo è davvero in stampa e lo annuncia con entusiasmo alla famiglia, suscitando però l'irritazione di Halit, infastidito dalle sue reazioni eccessive.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.