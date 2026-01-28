"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 2 al 7 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 2 al 7 febbraio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio
Ender incontra Philip, figlio del defunto marito di Sahika, il quale le rivela una verità agghiacciante.
Yigit va alla villa per rivelare a Ender di essere suo figlio, ma la donna lo caccia. Intanto, Ender cerca di smascherare Sahika tendendole una trappola.
Yildiz scopre di essere incinta e riceve notizie drammatiche su Ender.
Nel frattempo, Halit e Sahika annunciano il matrimonio, mentre Kaya, lascia l'azienda. Caner ed Emir affrontano nuove sfide lavorative e Yigit, spinto da Sahika, agisce nell'ombra.
Infine, alla festa di Sahika, la proposta di nozze di Halit viene interrotta da Yildiz, che sorprende tutti rivelando una gravidanza inattesa, che sconvolgerà tutti gli equilibri.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.