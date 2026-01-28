"Io sono Farah", le trame della settimana dal 2 al 6 febbraio

Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.



Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e dà in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte.



Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che di poter passare più tempo con Kerim. Poi, però, si renderà conto che la situazione non è come sembra.



Infine, Farah ha un piano in mente: mettere le mani sul video con cui Behnam la tiene sotto scacco. Tahir, nel frattempo, collabora con Merjan e lo convince a trasferirsi a casa sua.

