"Io sono Farah", le trame della settimana dal 2 al 6 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Io sono Farah", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 2 al 6 febbraio.
Tutti gli episodi de "Io sono Farah" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Io sono Farah: le anticipazioni dal 2 al 6 febbraio
Farah dice a Tahir che ama Behnam per convincerlo a lasciarla tornare da lui. Gli uomini di Behnam cercano Tahir e Farah, e in una colluttazione con Bekir, viene colpita Gonul.
Farah scopre che Behnam ha ucciso Tahir e dà in escandescenze. Tuttavia, Behnam viene informato da uno dei suoi uomini che il corpo di Tahir non si trova da nessuna parte.
Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che di poter passare più tempo con Kerim. Poi, però, si renderà conto che la situazione non è come sembra.
Infine, Farah ha un piano in mente: mettere le mani sul video con cui Behnam la tiene sotto scacco. Tahir, nel frattempo, collabora con Merjan e lo convince a trasferirsi a casa sua.
Il cast e i personaggi
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale".
Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam.
Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.