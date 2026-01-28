"La forza di una donna", le trame della settimana dal 2 al 7 febbraio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 2 al 7 febbraio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio
Sirin, in attesa di notizie dalla terapia intensiva, è travolta da una crisi di nervi e dal terrore di perdere sua madre. Sconvolta, entra nella stanza di Bahar e, in lacrime, le chiede perdono per tutto il male fatto, sperando che questo possa cambiare il destino e salvare Hatice.
Nonostante i tentativi dei medici, però, Hatice muore e Sirin, fuori controllo, aggredisce Arif accusandolo della sua morte, mentre Enver e Bahar sono distrutti dal dolore.
Arif, disperato e pieno di sensi di colpa, decide di costituirsi, ma sua sorella Kismet riesce a farlo restare temporaneamente in ospedale con un certificato medico: una volta dimesso, verrà arrestato.
Bahar, infine, promette di mettere da parte il rancore verso Sirin e di prendersi cura di lei, come avrebbe voluto Hatice.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.