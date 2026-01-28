"La forza di una donna", le trame della settimana dal 2 al 7 febbraio

Sirin, in attesa di notizie dalla terapia intensiva, è travolta da una crisi di nervi e dal terrore di perdere sua madre. Sconvolta, entra nella stanza di Bahar e, in lacrime, le chiede perdono per tutto il male fatto, sperando che questo possa cambiare il destino e salvare Hatice.



Nonostante i tentativi dei medici, però, Hatice muore e Sirin, fuori controllo, aggredisce Arif accusandolo della sua morte, mentre Enver e Bahar sono distrutti dal dolore.



Arif, disperato e pieno di sensi di colpa, decide di costituirsi, ma sua sorella Kismet riesce a farlo restare temporaneamente in ospedale con un certificato medico: una volta dimesso, verrà arrestato.



Bahar, infine, promette di mettere da parte il rancore verso Sirin e di prendersi cura di lei, come avrebbe voluto Hatice.