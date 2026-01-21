"La forza di una donna", le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

La polizia avvisa Enver dell’incidente: l’uomo sviene e viene portato in ospedale. Anche Sirin viene informata e raggiunge l’ospedale, preoccupandosi solo per la madre. Mentre Bahar, Hatice e Sarp sono in sala operatoria, Sirin accusa Arif di essere responsabile dell’accaduto. Quando Bahar si risveglia, chiede spiegazioni e teme una ricaduta della malattia, ma Enver le nasconde la verità dicendole che è soltanto svenuta.