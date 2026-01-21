"La forza di una donna", le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 26 al 31 gennaio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Dopo un grave incidente stradale, Bahar, Hatice e Sarp vengono ricoverati in ospedale in condizioni critiche, mentre Arif rimane quasi illeso. Ceyda, intanto, riceve una telefonata da Emre: ha smarrito il piccolo Arda in un’area di servizio. Lascia Nisan e Doruk ai vicini e corre a cercarlo, ritrovandolo nascosto sul retro di un camion.
La polizia avvisa Enver dell’incidente: l’uomo sviene e viene portato in ospedale. Anche Sirin viene informata e raggiunge l’ospedale, preoccupandosi solo per la madre. Mentre Bahar, Hatice e Sarp sono in sala operatoria, Sirin accusa Arif di essere responsabile dell’accaduto. Quando Bahar si risveglia, chiede spiegazioni e teme una ricaduta della malattia, ma Enver le nasconde la verità dicendole che è soltanto svenuta.
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.