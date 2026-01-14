"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 19 al 24 gennaio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sevda, assunta da Ender, continua a corteggiare Halit per mettere in crisi il suo matrimonio con Yildiz, che capisce il piano e tenta di difendersi.
Nel frattempo Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l'incontro è sgradevole per Zeynep; poco dopo, la donna le chiede di restituire la spilla delle nozze. Alihan reagisce male alla notizia e litiga duramente con la sorella.
Zeynep, ferita dalla situazione, decide prima di dirlo a Zerrin e poi ad Alihan che vuole lasciare il lavoro. Intanto Yildiz affronta Sevda e organizza con Halit una festa in casa per celebrare la guarigione di Erim, invitando Kaya e sua sorella Sahika.
Yildiz tenta di comprare le dimissioni di Sevda, ma Sahika, fingendo un errore, si fa trovare nello studio di Halit in abiti provocanti e lui ne rimane molto colpito, attirando l'attenzione di Yildiz.
Alla fine, Zeynep e Alihan scelgono di lasciare tutto e trasferirsi in America per ricominciare lontano da familiari e complicazioni, e il distacco è doloroso per Yildiz.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.