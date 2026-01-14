"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Sevda, assunta da Ender, continua a corteggiare Halit per mettere in crisi il suo matrimonio con Yildiz, che capisce il piano e tenta di difendersi.



Nel frattempo Zerrin va a trovare Alihan e Zeynep, ma l'incontro è sgradevole per Zeynep; poco dopo, la donna le chiede di restituire la spilla delle nozze. Alihan reagisce male alla notizia e litiga duramente con la sorella.



Zeynep, ferita dalla situazione, decide prima di dirlo a Zerrin e poi ad Alihan che vuole lasciare il lavoro. Intanto Yildiz affronta Sevda e organizza con Halit una festa in casa per celebrare la guarigione di Erim, invitando Kaya e sua sorella Sahika.



Yildiz tenta di comprare le dimissioni di Sevda, ma Sahika, fingendo un errore, si fa trovare nello studio di Halit in abiti provocanti e lui ne rimane molto colpito, attirando l'attenzione di Yildiz.



Alla fine, Zeynep e Alihan scelgono di lasciare tutto e trasferirsi in America per ricominciare lontano da familiari e complicazioni, e il distacco è doloroso per Yildiz.