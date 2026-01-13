"La forza di una donna", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 19 al 24 gennaio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Alla festa per la circoncisione di Doruk emergono tensioni: Bahar e Sarp litigano duramente per le foto di lui con Şirin, e anche Arif finisce per scontrarsi con Sarp, lasciando Enver stremato. Doruk ottiene che Arif sia il suo padrino e la cerimonia si conclude.
Emre informa Ceyda che Arda trascorrerà l'estate a Istanbul perché lui e la madre non la ritengono capace di occuparsi del bambino. Enver confessa a Hatice di essere pronto a cacciare Şirin se non cambia: la ragazza ascolta tutto, litiga con la madre e se ne va. Suat la rifiuta e anche Bahar le nega ospitalità.
Şirin allora convince Emre a ospitarla fingendo di essere maltrattata. Ma Bahar manda a Emre le foto che la ritraggono con Sarp: lui capisce l'inganno e la abbandona durante il viaggio.
Intanto Doruk è affranto perché il cavallo che Arif gli ha regalato è sparito, e Bahar scopre che Sarp l'ha distrutto in un attacco di rabbia.
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.