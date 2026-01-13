"La forza di una donna", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Alla festa per la circoncisione di Doruk emergono tensioni: Bahar e Sarp litigano duramente per le foto di lui con Şirin, e anche Arif finisce per scontrarsi con Sarp, lasciando Enver stremato. Doruk ottiene che Arif sia il suo padrino e la cerimonia si conclude.



Emre informa Ceyda che Arda trascorrerà l'estate a Istanbul perché lui e la madre non la ritengono capace di occuparsi del bambino. Enver confessa a Hatice di essere pronto a cacciare Şirin se non cambia: la ragazza ascolta tutto, litiga con la madre e se ne va. Suat la rifiuta e anche Bahar le nega ospitalità.



Şirin allora convince Emre a ospitarla fingendo di essere maltrattata. Ma Bahar manda a Emre le foto che la ritraggono con Sarp: lui capisce l'inganno e la abbandona durante il viaggio.



Intanto Doruk è affranto perché il cavallo che Arif gli ha regalato è sparito, e Bahar scopre che Sarp l'ha distrutto in un attacco di rabbia.