"Io sono Farah", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Io sono Farah", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.00. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 19 al 24 gennaio.
Tutti gli episodi de "Io sono Farah" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Behnam sottopone Kerim a un test di paternità per accertarsi di essere il padre, mentre continua a punire Farah per i suoi errori.
Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perchè Ali Galip riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet.
Mehmet è ancora in coma, e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile, nel frattempo, Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim.
Infine, Perihan è furiosa con Vera per essere rimasta indietro con l'affitto, pur continuando a sperperare soldi in abiti di marca e beni di lusso.
Nella serie, Demet Özdemir veste i panni della protagonista Farah, giovane iraniana immigrata a Istanbul. L'attrice turca è particolarmente apprezzata dal pubblico italiano grazie ai ruoli interpretati in altre serie di successo come "Daydreamer", "My home my destiny" e "La ragazza e l'ufficiale".
Tahir, capo di un'organizzazione criminale, è interpretato da Engin Akyürek; mentre Feyyaz Duman - noto per il ruolo di Arif Kara nella serie "La forza di una donna" - è Behnam.
Nel cast troviamo anche Senan Kara, già nota in "My home my destiny", che in questo caso presta il volto a Vera.