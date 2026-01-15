"Io sono Farah", le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio

Behnam sottopone Kerim a un test di paternità per accertarsi di essere il padre, mentre continua a punire Farah per i suoi errori.

Tahir riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera Farah, ma non riesce a raggiungerla perchè Ali Galip riesce a incastrarlo per il tentato omicidio di Mehmet.



Mehmet è ancora in coma, e malgrado gli sforzi di Bade per tentare di risvegliarlo, sembra tutto inutile, nel frattempo, Tahir si intrufola in casa di Behnam per portare via Farah e Kerim.



Infine, Perihan è furiosa con Vera per essere rimasta indietro con l'affitto, pur continuando a sperperare soldi in abiti di marca e beni di lusso.

