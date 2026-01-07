"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 12 al 17 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 12 al 17 gennaio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Esra rivela a Zeynep che Cagla la sta ricattando. Yildiz sa che dovrà affrontare una nuova crisi matrimoniale, visto che Halit ed Ender sembrano essersi riavvicinati molto dopo il ricovero di Erim.
Halit si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim e gli comunica la sua intenzione di separarsi da Yildiz.
Yigit confida a Nigar di sospettare che Halit sia suo padre. Zeynep, invece, rivela a Hazal di essere al corrente del passato tra lei e Alihan. Yigit inizia a lavorare nell'azienda di Halit e si dimostra fin da subito molto volenteroso.
Yildiz si rompe una gamba di proposito per attirare l'attenzione di Halit nella speranza che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim. Nel frattempo, Ender studia un piano per contrastare Yildiz che coinvolga anche Kaya.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.