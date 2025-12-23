"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Tra Ender e Kaya cresce la tensione: Ender appare sempre più sospettosa, mentre Kaya è convinto che la donna gli nasconda che Erim sia in realtà suo figlio. La situazione esplode quando Ender scopre che Kaya ha portato Erim a un concerto senza il suo permesso: furiosa, gli proibisce di rivedere il ragazzo. Kaya, però, non si arrende e riesce a prelevare il DNA di Erim, affidando l’analisi a Orhan.
La relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente, ma Asuman continua a metterla in difficoltà insinuando che Alihan non abbia reali intenzioni di sposarla, alimentando così i dubbi della ragazza. Nonostante l’opposizione delle figlie, Asuman insiste anche davanti ad Alihan per conoscere la data del matrimonio.
Kaya invita Ender a cena con un pretesto, ma l'incontro si rivela un tentativo romantico di riconciliazione dopo la loro separazione di molti anni prima.
Infine, Yildiz cerca di indagare sul passato di Ender ottenendo informazioni sul suo vecchio quartiere, ma la sua ingenuità la porterà a fidarsi di una banda di truffatori.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.