"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 15 al 20 dicembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
© Da video
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 15 al 20 dicembre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Il giorno del matrimonio tra Zeynep e Dundar è finalmente arrivato. Zeynep si prepara con l’aiuto di Yildiz. Poco prima della cerimonia, Alihan si presenta per salutarla un’ultima volta, lasciandola turbata. Quando tutto è pronto e gli invitati attendono la sposa, ma Zeynep decide di fuggire e raggiungere Alihan. Dundar, umiliato, si mette sulle loro tracce ma, quando Zeynep gli chiede scusa, sorprende tutti mostrandosi calmo e comprensivo.
Zeynep e Alihan iniziano a cercare una casa dove vivere insieme. Intanto Mustafa, il padre di Yildiz, chiede più soldi a Halit, che rifiuta. L’uomo allora tenta di manipolare Yildiz, ma lei capisce le sue reali intenzioni e lo caccia, intimandogli di non tornare e di non avvicinarsi a Zeynep.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.