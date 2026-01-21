"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

Yildiz scopre che Halit ha bloccato le sue carte e svuotato i conti. Senza alternative, chiede ospitalità a Emir. Nel frattempo, Alihan e Zeynep salutano amici e familiari e partono per gli Stati Uniti. Halit trascorre una piacevole cena con Kaya e la sorella Sahika, serata che si incrina quando arriva Ender. Venuta con la scusa di vedere il figlio, rimane spiazzata nel trovare Sahika e tra le due esplode subito la rivalità. Alla fine della cena, Kaya esprime a Sahika la sua preoccupazione per la crescente complicità tra lei e Halit.