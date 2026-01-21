"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 26 al 31 gennaio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sitki mostra a Halit le foto dell’incontro tra Yildiz e Sevda, immortalando lo scambio della busta con il denaro. Halit convoca Sevda insieme al suo avvocato e la ragazza confessa: Yildiz le ha pagato per sedurlo e ottenere così un vantaggio economico nel divorzio. Accecato dalla rabbia, Halit caccia Yildiz da casa e avvia immediatamente le pratiche di separazione.
Yildiz scopre che Halit ha bloccato le sue carte e svuotato i conti. Senza alternative, chiede ospitalità a Emir. Nel frattempo, Alihan e Zeynep salutano amici e familiari e partono per gli Stati Uniti. Halit trascorre una piacevole cena con Kaya e la sorella Sahika, serata che si incrina quando arriva Ender. Venuta con la scusa di vedere il figlio, rimane spiazzata nel trovare Sahika e tra le due esplode subito la rivalità. Alla fine della cena, Kaya esprime a Sahika la sua preoccupazione per la crescente complicità tra lei e Halit.
Infine, Sevda, dichiara di essersi pentita e rivela a Halit che la mente dietro al piano è proprio Ender. Come prova, fa ascoltare a Halit una registrazione inequivocabile. Sconvolto, allontana immediatamente Ender dalla sua vita.
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.