"Io sono Farah", le trame della settimana dal 9 al 13 febbraio

Farah si risveglia disorientata a casa di Behnam e scopre che di poter passare più tempo con Kerim. Poi, però, si renderà conto che la situazione non è come sembra.



Farah ha un piano in mente: mettere le mani sul video con cui Behnam la tiene sotto scacco.

Tahir, nel frattempo, collabora con Merjan e lo convince a trasferirsi a casa sua.



Infine, Tahir ottiene una piccola parte di azioni della holding di Behnam, sfruttando le informazioni che si è procurato Mehmet, e si reca alla conferenza di lancio del progetto dell'azienda.