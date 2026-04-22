"La forza di una donna", le trame della settimana dal 27 aprile al 2 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 27 aprile al 2 maggio.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio
Mentre da Bahar si preparano i festeggiamenti di Capodanno, Sirin, rimasta sola in casa, riceve la visita di un ladro. Arif, salito per invitarla a cena, assiste alla scena e ascolta una rivelazione sconvolgente, poi parte un colpo di pistola. Il ladro, ferito, riesce comunque a fuggire. Quando Bahar ed Enver entrano, temono il peggio, ma trovano tutti illesi. La serata continua cercando di recuperare un po’ di serenità, anche se i bambini, spaventati, chiedono ad Arif di restare con loro. Il giorno dopo, Bahar gli confessa che non sopporterebbe di perderlo.
Ceyda scopre che Raif le ha regalato un anello di fidanzamento: turbata, decide di restituirlo, confidando a Bahar di non sentirsi all’altezza per il suo passato. Infine, Arif rivela a Ceyda di aver sentito Sirin minacciare il ladro, dicendo che dopo aver ucciso il marito della sorella non avrebbe esitato a uccidere anche lui. Questo fa nascere in Ceyda il terribile sospetto che Sirin possa aver avuto un ruolo nella morte di Sarp in ospedale.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.