"Be My Sunshine", le trame dal 27 aprile al primo maggio
Le anticipazioni di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity
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Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 27 aprile al primo maggio.
"Be My Sunshine", le trame dal 27 aprile al primo maggio
Zeynep va a trovare Aliye e litigano furiosamente tanto da strappare una pianta a cui l'anziana donna era molto legata perché regalatale dalla madre di Zeynep e Selma, sua amica del cuore. Intanto, Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e, furioso, lo raggiunge al molo. I due litigano e, alla fine, Poyraz lo getta in mare.
Latif cerca in tutti i modi di riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, raggiunge il suo obiettivo. Idil utilizza quell'informazione per mettere i bastoni fra le ruote a Haziran. Hakan viene arrestato, mentre Gorkem scopre che Haziran e Poyraz sono in ospedale, dove nel frattempo Aliye e Zeynep hanno uno scontro. Infine, la rivalità tra Haziran e Idil, che vogliono entrambe conquistare il cuore di Poyraz, trova un punto d'incontro almeno su un argomento: impedire il matrimonio tra i loro genitori.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.