"Be My Sunshine", le trame dal 27 aprile al primo maggio

Zeynep va a trovare Aliye e litigano furiosamente tanto da strappare una pianta a cui l'anziana donna era molto legata perché regalatale dalla madre di Zeynep e Selma, sua amica del cuore. Intanto, Biricik decide di organizzare una festa a casa sua per cercare di far riappacificare Haziran con Poyraz e gli altri. Poyraz scopre che Hakan è ancora sull'isola e, furioso, lo raggiunge al molo. I due litigano e, alla fine, Poyraz lo getta in mare.