"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 20 al 25 aprile
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 20 al 25 aprile.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 20 al 25 aprile
Yildiz, sospettando che Leyla stia cercando di sedurre Halit, prova senza successo a sbloccare il telefono del marito per trovare prove. Decide quindi di allearsi con Ender, che accetta di aiutarla a liberarsi della rivale, ma a una condizione: Yildiz dovrà ricambiare qualsiasi favore in futuro, senza fare domande.
Nel frattempo, Leyla riesce a farsi riassumere alla holding e affronta Ender con grande sicurezza, mostrando di non avere alcuna intenzione di andarsene. Yildiz ed Ender elaborano allora un piano, coinvolgendo anche Nadir, per spingere Halit a licenziarla.
Dopo l'ennesimo scontro con il marito, Yildiz decide di rendersi indipendente e accetta un lavoro in tv. Per errore finisce a presentare il meteo in diretta: pur essendo impreparata, conquista il pubblico con il suo stile spontaneo e divertente. Halit, però, reagisce malissimo e considera la sua esibizione una vergogna per il nome della famiglia Argun.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.