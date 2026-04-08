"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 13 al 18 aprile
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 13 al 18 aprile.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile
Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata. Purtroppo, il piano non va come previsto e Nadir non si presenta all'appuntamento, ma la situazione non degenera grazie al pronto intervento di Yigit.
Alla villa, Zehra si occupa di Halit Can e, a insaputa di Yildiz, decide di portarlo fuori. Durante la passeggiata, scambia accidentalmente il suo passeggino con quello di un'altra bambina. Dopo momenti di tensione, la situazione si risolve e Zehra rientra a casa con il fratellino sano e salvo. Con la complicità di Aysel, decide di non raccontare nulla dell'accaduto a Yildiz.
In discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila. Dopo un acceso confronto, Lila decide di accompagnare Yigit a casa per impedirgli di guidare da ubriaco. I due si addormentano insieme in auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino seguente, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di recuperare la figlia.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.