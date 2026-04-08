"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 13 al 18 aprile

Ender e Yildiz mettono in atto un piano per far incontrare Sahika e Nadir, così da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata. Purtroppo, il piano non va come previsto e Nadir non si presenta all'appuntamento, ma la situazione non degenera grazie al pronto intervento di Yigit.



Alla villa, Zehra si occupa di Halit Can e, a insaputa di Yildiz, decide di portarlo fuori. Durante la passeggiata, scambia accidentalmente il suo passeggino con quello di un'altra bambina. Dopo momenti di tensione, la situazione si risolve e Zehra rientra a casa con il fratellino sano e salvo. Con la complicità di Aysel, decide di non raccontare nulla dell'accaduto a Yildiz.



In discoteca, Yigit beve qualche drink di troppo e colpisce in faccia Omer, il ragazzo con cui è uscita Lila. Dopo un acceso confronto, Lila decide di accompagnare Yigit a casa per impedirgli di guidare da ubriaco. I due si addormentano insieme in auto, davanti alla casa di Kaya. Il mattino seguente, Halit scopre che Lila non è rientrata per la notte e ordina ai suoi uomini di recuperare la figlia.