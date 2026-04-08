"La forza di una donna", le trame della settimana dal 13 al 18 aprile
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 13 al 18 aprile.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile
Per Ceyda è l'ultimo giorno di lavoro. Il giorno dopo, Raif decide di andare sotto casa sua perché vuole avere un chiarimento con lei. Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif: vuole rivelargli che Sirin ha raccontato solo bugie. Emre ha un problema con sua madre e si presenta da Ceyda per chiederle un favore che la metterà a dura prova. Nel frattempo, Fazilet prende una decisione drastica anche nei confronti di Bahar.
Ceyda fatica a provare empatia verso Satilmis, anche perché il bambino mostra di non avere alcuna educazione. Inoltre, è terrorizzata dall'idea di perdere Arda, che continua a considerare come il suo vero figlio. Intanto, Enver invita tutti a cena a casa sua per ritrovare un po' di serenità, ma Sirin cerca di rovinare la serata insinuando che Bahar e Ceyda abbiano rubato i gioielli di Fazilet. Infine, la cena viene completamente guastata dall'arrivo di Dursun, che vuole portare via Arda.
Sirin dice a Enver che Bahar e Ceyda hanno smesso di lavorare per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli. Enver, sconvolto, stenta a crederci ma, dopo un secondo confronto con Sirin, chiede spiegazioni direttamente alla signora Fazilet.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.