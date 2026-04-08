"La forza di una donna", le trame della settimana dal 13 al 18 aprile

Per Ceyda è l'ultimo giorno di lavoro. Il giorno dopo, Raif decide di andare sotto casa sua perché vuole avere un chiarimento con lei. Bahar prende coraggio e va a parlare con Arif: vuole rivelargli che Sirin ha raccontato solo bugie. Emre ha un problema con sua madre e si presenta da Ceyda per chiederle un favore che la metterà a dura prova. Nel frattempo, Fazilet prende una decisione drastica anche nei confronti di Bahar.



Ceyda fatica a provare empatia verso Satilmis, anche perché il bambino mostra di non avere alcuna educazione. Inoltre, è terrorizzata dall'idea di perdere Arda, che continua a considerare come il suo vero figlio. Intanto, Enver invita tutti a cena a casa sua per ritrovare un po' di serenità, ma Sirin cerca di rovinare la serata insinuando che Bahar e Ceyda abbiano rubato i gioielli di Fazilet. Infine, la cena viene completamente guastata dall'arrivo di Dursun, che vuole portare via Arda.



Sirin dice a Enver che Bahar e Ceyda hanno smesso di lavorare per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli. Enver, sconvolto, stenta a crederci ma, dopo un secondo confronto con Sirin, chiede spiegazioni direttamente alla signora Fazilet.