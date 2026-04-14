"La forza di una donna", le trame della settimana dal 20 al 25 aprile
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "La forza di una donna", la serie televisiva turca in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.05. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 20 al 25 aprile.
Tutti gli episodi de "La forza di una donna" sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
La Forza di una donna: le anticipazioni dal 20 al 25 aprile
Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per Fazilet dopo che Raif ha chiarito la verità sui gioielli. Intanto Arif va da Enver per prendere la pistola di Sarp e liberarsene, e Bahar lo accompagna: Enver l'ha nascosta con cura, ma non sa che Sirin l'ha sostituita con dei sassi.
Nel frattempo, Nisan e Doruk aspettano con entusiasmo il Capodanno, sperando di poter fare regali grazie ai soldi della vendita della casa, ma Bahar li avverte che potrebbe slittare perché l'acquirente è sparito. A sorpresa, Raif si diverte ad addobbare l'albero con Ceyda, mentre Fazilet, pur vedendo una foto che dimostra che gli orecchini erano un regalo del figlio, fatica ancora a fidarsi. L'arrivo dell'ex fidanzata Buket suscita la gelosia di Ceyda.
Infine, Enver riesce poi a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante l'opposizione di Sirin, dà a Bahar la sua parte di eredità, che lei usa per saldare il debito con Fazilet.
Il cast e i personaggi
L'attrice Özge Özpirinçci - già nota in Italia per aver preso parte alla serie "Il Dottor Alì" - interpreta la protagonista della serie Bahar Çeşmeli, una giovane cresciuta senza la madre e costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.
Il marito Sarp, creduto all'inizio morto e nuovamente tornato nella vita della protagonista, è interpretato da Caner Cindoruk, mentre la mamma di Bahar, Hatice, è l'attrice Bennu Yıldırımlar.
Nel cast compaiono anche Seray Kaya nel ruolo della sorellastra di Bahar, Şirin, e Feyyaz Duman nel ruolo di Arif, il nuovo compagno di Bahar.