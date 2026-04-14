"La forza di una donna", le trame della settimana dal 20 al 25 aprile

Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per Fazilet dopo che Raif ha chiarito la verità sui gioielli. Intanto Arif va da Enver per prendere la pistola di Sarp e liberarsene, e Bahar lo accompagna: Enver l'ha nascosta con cura, ma non sa che Sirin l'ha sostituita con dei sassi.



Nel frattempo, Nisan e Doruk aspettano con entusiasmo il Capodanno, sperando di poter fare regali grazie ai soldi della vendita della casa, ma Bahar li avverte che potrebbe slittare perché l'acquirente è sparito. A sorpresa, Raif si diverte ad addobbare l'albero con Ceyda, mentre Fazilet, pur vedendo una foto che dimostra che gli orecchini erano un regalo del figlio, fatica ancora a fidarsi. L'arrivo dell'ex fidanzata Buket suscita la gelosia di Ceyda.



Infine, Enver riesce poi a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante l'opposizione di Sirin, dà a Bahar la sua parte di eredità, che lei usa per saldare il debito con Fazilet.