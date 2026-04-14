"Be My Sunshine", le trame dal 20 al 24 aprile
Le anticipazioni di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity
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Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 20 al 24 aprile.
"Be My Sunshine", le trame dal 20 al 24 aprile
Il fidanzamento di Alper e Biricik è ostacolato da una promessa che Alper aveva fatto a Melisa, unica persona che può dargli il permesso di fidanzarsi. Nel frattempo, Poyraz scopre dove si nasconde il cliente che ha istigato una lite e diffuso il video su internet per rovinare la reputazione del boutique hotel.
Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta molto sorpresa. Durante una discussione con Alper, Biricik si lascia sfuggire una cosa che non avrebbe mai dovuto dire.
Alper ha scoperto che Haziran è responsabile delle difficoltà economiche di Poyraz e intende dirlo all'amico, ma Hakan, che è coinvolto, lo convince ad aspettare che finisca di estinguere il prestito.
Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall'isola promettendole che in cambio le rivelerà il segreto che riguarda Haziran. Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi, ma proprio mentre Hakan sta per salpare, interviene Poyraz che lo aggredisce.
Infine, Haziran racconta tutta la verità a Poyraz e tenta di spiegargli le sue ragioni, ma lui, infuriato, rifiuta di darle ascolto. Lei si ostina a rimanere sull'isola e lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per mandarla via.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.