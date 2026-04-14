"Be My Sunshine", le trame dal 20 al 24 aprile

Il fidanzamento di Alper e Biricik è ostacolato da una promessa che Alper aveva fatto a Melisa, unica persona che può dargli il permesso di fidanzarsi. Nel frattempo, Poyraz scopre dove si nasconde il cliente che ha istigato una lite e diffuso il video su internet per rovinare la reputazione del boutique hotel.



Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta molto sorpresa. Durante una discussione con Alper, Biricik si lascia sfuggire una cosa che non avrebbe mai dovuto dire.



Alper ha scoperto che Haziran è responsabile delle difficoltà economiche di Poyraz e intende dirlo all'amico, ma Hakan, che è coinvolto, lo convince ad aspettare che finisca di estinguere il prestito.



Hakan convince Idil ad aiutarlo a scappare dall'isola promettendole che in cambio le rivelerà il segreto che riguarda Haziran. Idil accetta trovandole una barca con cui potrà allontanarsi, ma proprio mentre Hakan sta per salpare, interviene Poyraz che lo aggredisce.



Infine, Haziran racconta tutta la verità a Poyraz e tenta di spiegargli le sue ragioni, ma lui, infuriato, rifiuta di darle ascolto. Lei si ostina a rimanere sull'isola e lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per mandarla via.