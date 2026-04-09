"Be My Sunshine", le trame dal 13 al 17 aprile

Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, intanto la vicinanza di Selma la irrita e lo scontro tra le due esplode. Idil mette in moto il piano per impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza del boutique hotel, mentre Gorkem, che non riesce a stare lontano da Zeynep, fa di tutto per riconquistarne la fiducia.



Idil è pentita di aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel, così chiede al padre di intervenire. Gorkem, triste dopo la lite con Zeynep, trova ascolto in Selma.



Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band che accompagna Buray ha un malore: l'evento è a rischio, ma un sostituto insospettabile sale sul palco e l'esibizione si svolge regolarmente accanto a Buray.



Nel frattempo, tra Haziran e Poyraz i sentimenti crescono, ma lei li reprime per paura che la verità esploda.



Infine, Poyraz installa una cabina fotografica e Idil coglie l'occasione per rimarcare la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei davanti a Haziran. Gorkem è sempre più vicino a Selma e Zeynep ne è apertamente gelosa.