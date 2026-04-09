"Be My Sunshine", le trame dal 13 al 17 aprile
Le anticipazioni di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova serie turca disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity
© Da video
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi di "Be My Sunshine", la serie turca disponibile on demand su Mediaset Infinity con una nuova puntata ogni giorno dal lunedì al venerdì. Ecco cosa vedremo nei nuovi appuntamenti disponibili sulla piattaforma streaming nella settimana dal 13 al 17 aprile.
"Be My Sunshine", le trame dal 13 al 17 aprile
Zeynep è furiosa con Haziran e Gorkem, intanto la vicinanza di Selma la irrita e lo scontro tra le due esplode. Idil mette in moto il piano per impedire a Poyraz e Haziran di ottenere la licenza del boutique hotel, mentre Gorkem, che non riesce a stare lontano da Zeynep, fa di tutto per riconquistarne la fiducia.
Idil è pentita di aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel, così chiede al padre di intervenire. Gorkem, triste dopo la lite con Zeynep, trova ascolto in Selma.
Durante i preparativi del concerto per l'inaugurazione del boutique hotel, il chitarrista della band che accompagna Buray ha un malore: l'evento è a rischio, ma un sostituto insospettabile sale sul palco e l'esibizione si svolge regolarmente accanto a Buray.
Nel frattempo, tra Haziran e Poyraz i sentimenti crescono, ma lei li reprime per paura che la verità esploda.
Infine, Poyraz installa una cabina fotografica e Idil coglie l'occasione per rimarcare la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei davanti a Haziran. Gorkem è sempre più vicino a Selma e Zeynep ne è apertamente gelosa.
La trama e il cast
La serie ruota attorno al legame tra Haziran e Poyraz. Lei è una ragazza di città in tutto e per tutto, impegnata a livello professionale e perfetta per lo stile di vita frenetico di un grande centro urbano come Istanbul. Lui, invece, è proprietario di una piccola fabbrica di olio d'oliva, situata nel verde.
I due sono destinati a incontrarsi quando l'azienda per cui Haziran lavora la manda sull'isola dell'Egeo a trattare il terreno del nuovo resort, proprio quello su cui si trova l'attività di Poyraz.
Haziran, la protagonista femminile di "Be My Sunshine" è interpretata dall'attrice Ayca Aysin Turan. Nel ruolo di Poyraz troviamo invece Alp Navruz, attore e modello nato a Istanbul nel 1990.
Selma, la zia di Haziran ha il volto di Nihan Buyukagac, conosciuta anche in Italia per il ruolo di Adalet Soyozlu nella serie "Brave and Beautiful" con Kivanc Tatlitug. La figlia di Selma, Nehir, è interpretata da Eylul Ersoz, mentre la migliore amica di Haziran, Biricik, ha il volto dell'attrice turca Ozge Demirtel.
Già nota al pubblico italiano per il personaggio di Divit nella serie "DayDreamer - Le ali del sogno" e la madre di Devin in "The Family", l'attrice Ipek Tenolcay è la mamma di Haziran, Zeynep.
Nel cast troviamo anche Rami Narin e Beril Pozam, che interpretano rispettivamente Alper, il migliore amico di Poyraz,e Idil, ragazza da sempre innamorata del protagonista.