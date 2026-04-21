"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 27 aprile al 2 maggio
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 27 aprile al 2 maggio.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 27 aprile al 2 maggio
Yildiz diventa virale sui social e attira l'attenzione di Selim, che le offre un contratto televisivo. Determinata a sfruttare l’occasione, decide anche di lanciare un proprio canale online e, durante una cena con Emir, riesce persino a coinvolgere l’attore Enis Arikan come primo ospite.
Nel frattempo, una cena di famiglia degenera: Yigit, ferito dalle parole di Halit, perde il controllo ed esce dal ristorante. Lila lo segue per calmarlo, ma i due finiscono per litigare e lui la abbandona in autostrada. Riaccompagnata a casa dalla polizia, Lila racconta tutto, scatenando l’indignazione dei suoi familiari.
Intanto crescono i sospetti su Halit e Leyla: Zerrin è convinta che tra i due ci sia una relazione e lo confida a Zehra. In effetti, Halit nasconde una storia segreta con Leyla, tanto da regalarle una casa e passare la notte con lei, mentre giustifica le sue assenze con impegni di lavoro, suscitando la gelosia e le insicurezze di Yildiz.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.