La famiglia di Nadia Toffa chiude il profilo Twitter ma i fan insorgono

"Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso . Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti". Questo il messaggio apparso sul profilo di Nadia Toffa (scomparsa lo scorso 13 agosto), con cui i familiari hanno annunciato la cancellazione della pagina. La decisione, però, non è andata giù ai follower.

Molti utenti, infatti, hanno ricordato come la pagina fosse una sorta di diario per Nadia, che fino aveva continuato ad aggiornare gli amici virtuali sulle sue giornate fino a quando aveva potuto farlo. Un diario che, d'ora in poi, non potrà più essere sfogliato dai fan. "Tutti i ricordi dove finiranno?", si chiede qualcuno. "Non è giusto, non fatelo...anche Twitter ha i ricordi di Nadia ed è giusto che rimangano qui", Un altro aggiunge "Per favore non chiudetelo lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet in modo da poterli leggere e rileggere".

LA FONDAZIONE NADIA TOFFA - I cari della Toffa hanno deciso di onorare la memoria di Nadia, creando una fondazione che portasse avanti i suoi valori e le sue battaglie. "La Fondazione ha lo scopo di dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lavora per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita", ha dichiarato la famiglia dell'inviata de "Le Iene".

TI POTREBBE INTERESSARE: