La consigliera di Trump: "Kamala Harris parla come Marge Simpson"... e Marge la bacchetta

"Kamala Harris sembra Marge Simpson ". Il commento, non lusinghiero nei confronti della vicepresidente designata per i democratici nella corsa alla Casa Bianca, arriva da Jenna Ellis , consigliera di Donald Trump . E da "casa Simpson" è arrivata la risposta. Direttamente da Marge: "Come casalinga non mi sento rispettata - ha detto in un video -. Io insegno ai miei figli che non bisogna dare soprannomi Jenna".

Il popolare personaggio dell'universo creato da Matt Groening ha risposto nel giro di 24 ore, con un video postato su Twitter. "Solitamente non mi occupo di politica ma Jenna Ellis ha detto che Kamala Harris quando parla sembra Marge Simpson - dice nel video doppiata come al solito da Julie Kavner -. Lisa dice che non era inteso come un complimento. Se è così, come semplice casalinga suburbana, mi sento poco rispettata".

Marge poi conclude il suo pensiero, fuori campo mentre viene inquadrata la casa dei Simpson, con un "vorrei dire che sono incazzata ma temo che lo censurerebbero con un bip". Ma la Ellis non si è data per vinta e ha a sua volta controbattuto. Lei che ha sempre criticato il voto per posta, ha commentato: "Probabilmente Marge voterà per i Democratici... via posta!".

