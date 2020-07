"La casa di carta" si prepara a un gran finale epico: "Da una partita di scacchi alla strategia di guerra"

LEGGI ANCHE: Sesso, orge e cocaina: Alex Pina con "White Lines" non fa sconti

Il magazine spiega che la produzione di questa quinta stagione, passato il periodo di blocco totale causa Covid-19, inizierà nei primi giorni di agosto in Danimarca, per poi trasferirsi in Spagna e Portogallo. Non è ancora stata fissata una data di uscita, anche perché questa dipenderà dai tempi di realizzazione. Per questo finale il cast si arricchierà di due nuovi ingressi: ci saranno infatti Miguel Angel Silvestre, già visto nella serie "Sense 8", e Patrick Criado. Al momento però non si sa che ruolo avranno nella vicenda. Sicuramente si faranno notare... "Cerchiamo sempre avversari carismatici, intelligenti e brillanti - ha spiegato Pina -. In questa situazione, come nei casi di film di guerra, servono personaggi che possano essere all'altezza del Professore sul piano dell'intelligenza".

