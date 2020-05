Sesso, orge e cocaina: Alex Pina con "White Lines" non fa sconti

Un'orgia con tanto di mascherine come in "Eyes Wide Shut"; scene di sesso dove ben poco è lasciato alla fantasia. " White Lines ", la nuova serie thriller prodotta da Alex Pina ("La casa di carta", "Vis a vis"), non si fa problemi a mostrare situazioni limite destinate ad attirare l'attenzione. Ambientata a Ibiza mescola crime story a sesso e nudità.

La serie, bencvhé si produzione spagnola è stata girata in inglese. Infatti la protagonista principale è l'attrice inglese Laura Haddock, già vista in “Da Vinci’s Demons”, “Luther” e “Transformers: The Last Knight”. Insieme a lei ci sono Nuno Lopez, Marta Milans, Daniel Mays, Johanna Wallmeier e Belen Lopez.

La storia è quella di Zoe Walker il cui fratello è scomparso 20 anni prima mentre stava lavorando come dj a Ibiza. Zoe (interpretata da Laura Haddock), decide di mettersi in viaggio e indagare su quanto accaduto.

