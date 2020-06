Tokyo condivide un divertente backstage de "La casa di carta": gaffe, risate ed errori sul set

LEGGI ANCHE > "La casa di carta 4" è la serie più vista al mondo e per la quinta stagione... c'è già uno spoiler

Il video è utile per scoprire qualche segreto del dietro le quinte della serie più vista della primavera 2020. C'è chi dimentica le battute, come Nairobi e Tokyo, che raccomanda “Non filmatemi!”, quando sbaglia. La stessa Úrsula Corberó spesso non riesce a mantenere il tono tragico del suo personbaggio e ogni tanto scoppia a ridere mentre sta minacciando qualcuno, o mentre bacia Rio. Poi ci sono i siparietti come quello di Pedro Alonso/Berlino durante il matrimonio del suo personaggio: girare tante ore in mezzo a tavole imbandite è pericoloso sia per la linea che per l'allestimento.

"La casa di carta" è tornata in streaming su Netflix all'inizio di aprile con gli episodi della Parte 4 inrtattenendo milioni di spettatori durante il lockdown. La serie, nel solo weekend di uscita, ha scalato tutte le classifiche diventando la serie più vista al mondo. Secondo quanto riferito già diversi mesi fa dal sito spagnolo Bluper, lo show sarebbe stato già rinnovato da Netflix per altre due parti, la quinta e la sesta. Come accaduto in precedenza i nuovi episodi dovrebbero essere girati consecutivamente anche se poi rilasciati in streaming in due parti e in due momenti diversi. La notizia comunque non è stata ancora confermata e si attende l'annuncio ufficiale del rinnovo da parte di Netflix.

"La casa di carta" senza veli: tutti i nudi delle protagoniste della serie Maria Pedraza (Alison Parker) ne "La casa di carta" Da video 1 di 31 Maria Pedraza (Alison Parker) ne "La casa di carta" Da video 2 di 31 Maria Pedraza (Alison Parker) in "Elite" Da video 3 di 31 Maria Pedraza (Alison Parker) in "Elite" Da video 4 di 31 Maria Pedraza (Alison Parker) in "Elite" Da video 5 di 31 Esther Acebo (Monica Gatzambide/Stoccolma) ne "La casa di carta" Da video 6 di 31 Esther Acebo (Monica Gatzambide/Stoccolma) ne "La casa di carta" Da video 7 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) Da video 8 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) in "Lucia y el sexo" Da video 9 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) ne "Gli amanti del circolo polare" Da video 10 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) ne "Gli amanti del circolo polare" Da video 11 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) in "Vis a vis - Il prezzo del riscatto" Da video 12 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) in "Apri gli occhi" Da video 13 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) in "The Method" Da video 14 di 31 Najwa Nimri (Alicia Sierra) in "The Method" Da video 15 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "La casa di carta" Da video 16 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "La casa di carta" Da video 17 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) in "Quien mato a Bambi?" Da video 18 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) in "Quien mato a Bambi?" Da video 19 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 20 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 21 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 22 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 23 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 24 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 25 di 31 Ursula Corberò (Tokyo) ne "L'albero del sangue" Da video 26 di 31 Alba Flores (Nairobi) ne "La casa di carta" Da video 27 di 31 Alba Flores (Nairobi) ne "La casa di carta" Da video 28 di 31 Alba Flores (Nairobi) in "Vis a Vis - Il prezzo del riscatto" Da video 29 di 31 Alba Flores (Nairobi) in "Vis a Vis - Il prezzo del riscatto" Da video 30 di 31 Alba Flores (Nairobi) in "Vis a Vis - Il prezzo del riscatto" Da video 31 di 31 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Tra le serie tv è il fenomeno del momento: "La casa di carta", di cui è appena uscita l'attesissima terza stagione, scatena commenti in Rete. Tra i motivi del suo successo anche la personalità e l'avvenenza delle sue protagoniste femminili, che spesso sono il cardine della vicenda. Da Ursula Corberò (Tokyo) ad Alba Flores (Nairobi) ecco una carrellata di scene sexy da loro interpretate in ruoli precedenti a "La casa di carta". leggi tutto

TI POTREBBE INTERESSARE: