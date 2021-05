"L'Isola dei Famosi 2021": Andrea, Roberto e Ignazio in nomination, Isolde Super Leader

CLICCA E GUARDA LO SPECIALE "ISOLA DEI FAMOSI 2021"

Dopo l'unione dei gruppi sull'Isola si è scatenata una guerra totale e questa sera si dovrà arrivare a una soluzione con un leader totale. Si va subito in Playa Palapa dai naufraghi. Valentina e Isolde vengono chiamate a parte, la leader ufficiale e quella "morale", per un confronto. Viene mostrata una clip in cui si vede come nel corso della settimane le due non si siano risparmiate frecciate e critiche taglienti. Però, tornate in diretta, dicono di avere avuto un faccia a faccia in cui hanno cercato di trovare un punto di contatto.

IL RISULTATO DEL TELEVOTO - E' arrivato il momento di capire chi tra Rosaria, Emanuela, Valentina e Roberto sarà il più votato dal pubblico. E' Valentina quella salva e andrà a sfidare Isolde Kostner nella prova del girarrosto. I tre rimanenti invece devono andare sul ponte della Salvacion.

ISOLDE CONTRO VALENTINA - Le due donne sono quindi pronte ad affrontare il girarrosto. In avvio Valentina sembra meno stabile ma ben presto riesce a trovare un suo equilibrio. Isolde è come sempre una statua. Il girarrosto va sempre più veloce. Poi si ferma, quindi cambia direzione. E' una vera prova di resistenza. Dopo tre minuti e 14 secondi Valentina cede: si stacca, cade in malomodo battendo la gamba contro la struttura e finisce in acqua, da dove esce zoppicando.

LA SCELTA DI ISOLDE - Come leader la Kostner deve fare la cerimonia della Salvacion e decidere chi salvare tra Roberto, Emanuela e Rosaria e chi quindi mandare al televoto. La scelta in realtà è piuttosto scontata e infatti lei manda al televoto la Tittocchia.

UN SALTO A PLAYA IMBOSCADISSIMA - Si passa da Beatrice e Francesca, che hanno trovato un'ottima intesa. Francesca è rinata ed è stata contentissima di aver deciso di restare.

LA GUERRA TRA PRIMITIVI E ARRIVISTI - Con l'unione dei due gruppi, quella che doveva essere un'occasione di riconciliazione è diventata la scintilla definitiva per far scoppiare un incendio. In particolare ci sono forti momenti di tensione, soprattutto per il cibo, tra Ignazio e Andrea con Tommaso.

LA PROVA LEADER DEGLI UOMINI - E' il momento della prova per stabilire chi sarà il leader salvador degli uomini. Se la giocano Awed, Tommaso, Andrea e Ignazio. E quest'ultimo a vincere a guadagnarsi così l'immunità. Ed è lui a decidere a chi deve tagliare la cima tra i due superstiti tra Roberto e Rosaria. Ignazio decide di salvare Rosaria e Roberto va al televoto flash insieme a Emanuela.

LA "MACCHINA DEL FANGO" SU ISOLDE - Si analizza il rapporto tra Isolde e il resto del gruppo. La Kostner rimprovera molti di fare poco ma Ignazio e Andrea ribaltano le accuse dicendo di vederla spesso solo dormire. Lei si difende dicendo di essere andata spesso a prendere la legna, i lumaconi. Questo è lo spunto per riaprire la polemica tra Isolde e la Tittocchia.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO - Tra Roberto ed Emanuela il naufrago che si salva e può continuare l'avventura sull'Isola dei Famosi è Roberto Ciufoli. Una sfida combattuta (57% a 43%) ma è Emanuela a dover lasciare la Palapa tra le lacrime di Rosaria e la mano tesa di Isolde che la Tittocchia ignora volutamente. Spinta a dare "il bacio di Giuda", invece, lo dà a Ciufoli.

LA SFIDA TRA I LEADER - Isolde e Ignazio devono formare due squadre che si scontreranno in una prova con in palio del cibo. Isolde sceglie Angela, Matteo, Awed e Rosaria mentre Ignazio porta con sé Valentina, Miryea, Andrea, e Roberto.

LA TITTOCCHIA SU PLAYA IMBOSCADISSIMA - Emanuela arriva da Beatrice e Francesca dove decidere cosa fare. Se vorrà restare si dovrà aprire un televoto flash per capire chi dovrà lasciare la spiaggia. Ma lei decide invece di tornare a casa e lasciare sull'isola le due ragazze.

LA SFIDA PER IL CIBO - La prova consiste nel salire su una torre di legno riuscendo a far stare sulla sommità, decisamente piccola, tutti i componenti di una squadra. Vince la squadra di Ignazio che così può godersi una cena di cinque portate: penne al pesto, cotoletta, un'insalatina con qualche pomodorino, un dolce al cucchiaio (nel vero senso della parola, un cucchiaino), e un caffè. Una serie di pietanze, in alcuni casi abbondanti, in altre misere. Ed è Ignazio a dover decidere a chi va cosa... Assegna la pasta ad Andrea, la cotoletta a Valentina, per sé si prende l'insalata, a Miryea (in lacrime per la fame e la delusione) il dolce e a Roberto il caffè.

LE NOMINATION - Inizia Isolde che deve fare il nome di uno designato a una nomination palese, e fa il nome di Andrea. Lui vota Matteo. Ignazio chiama Matteo che vota Roberto. Poi tocca ad Angela che nomina Matteo. L'ultima nomination palese tocca a Rosaria che fa ancora una volta il nome di Ciufoli. Si prosegue con le nomination segrete. Valentina vota Roberto, Awed nomina Angela. Tocca a Miryea che vota Awed. Chiude Ciufoli che vota Matteo.

IL DUELLO TRA I LEADER - E' arrivato finalmente il momento della sfida finale tra Isolde e Ignazio per stabilire chi sarà il Super Leader. I due vengono invitati ad andare in Playa Palapa per una prova di resistenza sott'acqua. Alla fine il leader dei leader, è Isolde e quindi Ignazio è il primo nominato. Mentre il secondo, nominato dal gruppo, è Roberto. L'ultimo, nominato dalla Super Leader, è Andrea.