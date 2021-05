"Isola dei Famosi", Andrea si sveglia con la luna storta e attacca Fariba... per un pezzo di torta

Il primo giorno di convivenza allargata sull'" Isola dei Famosi" si apre con il muso lungo di Andrea Cerioli che critica Fariba per essersi presa un pezzo di torta più grosso rispetto a quello degli altri e si rifiuta di mangiarlo. Anche Valentina, Rosaria e Angela condividono il pensiero dell’influencer credendo che la scelta migliore sarebbe stata quella di tagliare le fette in maniera equa, evitando di fare una brutta figura. Nel frattempo, Valentina e la leader Isolde riescono finalmente a ritagliarsi del tempo per parlare. E le cose vanno meglio del previsto.

Tra Andrea e Fariba i toni si fanno piuttosto accessi. Il giovane l'accusa di essersi mangiata mezza torta da sola, gesto che per lui è assolutamente imperdonabile. La donna si difende e ricorda al ragazzo che loro in partenza erano anche rivali, enfatizzando così la sua generosità. Per smorzare la situazione Awed sottolinea che Fariba avrebbe offerto una porzione di torta persino alla finta fidanzata di Andrea, tentativo assolutamente vano.

La chiacchierata chiarificatrice tra Valentina e la leader Isolde va intanto meglio di quanto la sciatrice non avesse previsto. La campionessa spiega le difficoltà che ha avuto nell’ambientarsi all’interno di un gruppo così numeroso guidato da una persona così forte come Valentina. La comica romana è piuttosto spiazzata da questa motivazione e si giustifica dicendo di non essere un’amante della solitudine e che la collettività per lei non è altro che il suo habitat naturale, esortando Isolde a uscire dalla sua comfort zone per raccontarsi e farsi conoscere meglio.

Un altro tema caldo è la divisione del cibo. Una volta arrivata la porzione di riso settimanale i naufraghi si domandano come comportarsi nei confronti di Roberto, che a causa di un’infrazione non ha più diritto a ricevere del riso. Il comico romano offre due opzioni ai suoi “lo condividiamo tutti oppure cucinate e a chi va mi dà un pezzetto e se non va a nessuno mi mangio i fruttini”.

Tutti si dichiarano favorevoli alla condivisione, ma Isolde nota un cambiamento sorprendente in Rosaria e Matteo che fino a qualche giorno prima erano contrari alla spartizione. Sappiamo però che i naufraghi sono tutt’altro che docili agnellini e cominciano a prevedere la fine di questa pace “a breve, questa tregua mi sa che non continua” sostiene la stessa Rosaria.

