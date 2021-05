"Isola dei Famosi", Valentina contro Isolde per le nomination: "Te la farò pagare!"

Dopo le ultime nomination, sull'"Isola dei Famosi", come dice Roberto Ciufoli “i veleni sono partiti e si muovono i serpenti". L'attore romano si sente "attaccato" e prevede una settimana difficile, sia per lui sia per Isolde. La scelta della sciatrice di nominare Valentina non è piaciuta alla comica che si ripromette di far passare a Isolde le pene dell’inferno e di fargliela pagare.