"Isola dei Famosi": in nomination Emanuela, Rosaria, Roberto e Valentina

Sedicesimo appuntamento con l'" Isola dei Famosi ", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti. Le due fazioni si sono riunificate e vivranno insieme fino alla finale. Dopo essere stata eliminata, Francesca Lodo ha scelto di rimanere in gioco a Playa Imboscada, insieme a Beatrice. Quattro i concorrenti al televoto: Emanuela, Rosaria, Roberto e Valentina.

Nulla sarà come prima. Ilary Blasi apre la nuova puntata spiegando a tutti in studio che sarà speciale perché le due fazioni sull'Isola si riunificheranno e vivranno insieme fino alla finale. Intanto le nomination della settimana scorsa sono state motivo di un acceso scontro in particolare tra Andrea e Francesca.

STOP AL TELEVOTO - Sono a rischio eliminazione tre donne protagoniste di questa edizione: Fariba, Emanuela e Francesca. Viene chiuso il televoto. Il pubblico ha deciso che la naufraga che deve abbandonare la Palapa è Francesca Lodo: "Stamattina avevo un sentore. Ma sono contenta di andare a casa". Prima di lasciare dà il suo bacio di Giuda a Cerioli che vale una nomination. A Playa Imboscadissima, Beatrice accoglie Francesca mentre Ilary le spiega questa seconda opportunità di continuare. Dopo molti tentennamenti Francesca Lodo decide di restare.

LA SCELTA DI ISOLDE - Finalmente gli arrivisti potranno abbandonare la loro condizione di inferiorità per unirsi al gruppo dei primitivi. Nessuna regola, nessuna separazione. Di nuovo tutti contro tutti, un unico vincitore. Ma prima che questo accada, dovranno affrontare delle scelte e delle prove che metteranno a rischio la loro permanenza sull’Isola dei Famosi. Ilary annuncia che sarà proprio la leader Isolde a prendere un'ardua decisione. Deve scegliere all'interno del suo gruppo i tre naufraghi che secondo lei non meritano di restare sull'Isola: i prescelti saranno a rischio nomination. I nomi sono Awed, Valentina Persia e a sorpresa Roberto Ciufoli. I tre possono salvarsi sfidando un altro naufrago. Chi perderà andrà in nomination. Awed decide di sfidare Emanuela, mentre Valentina sceglie Rosaria, e Roberto sfida Fariba. La prima prova viene vinta a Awed che si salva, la Tittocchia va in nomination. Il secondo duello è tra Valentina e Rosaria: vince la prima. Pareggio invece tra Fariba e Roberto dopo una tiratissima prova del fuoco.

L'ULTIMA TENTAZIONE DI ANDREA - Durante la scorsa puntata Andrea, dopo settimane di richieste, ha avuto finalmente la possibilità di parlare con la sua fidanzata Arianna, anche se all’inizio ha tentennato nel riconoscere la loro canzone. In serbo per lui c'è una nuova tentazione che richiede la complicità di Arianna. Sulle note di "You are the reason", il giovane è davanti a una tenda nella quale crede si nasconda la bella Arianna, ma in realtà si tratta solo della sua sagoma. Il giovane è costretto a scegliere tra un cesto di biscotti e la sorpresa. Il naufrago sceglie il cuore e alla scoperta della gigantografia della fidanzata stenta a crederci ed esclama: "E' dimagrita".

PROVA LEADER - Per questa puntata alla prova leader potranno partecipare solo 7 naufraghi. Parte la catena di salvataggio, da Isolde che nomina Matteo e poi via via a seguire. Awed, Valentina, Roberto, Angela e Miryea. La prova si svolge in spiaggia: bisogna stare in equilibrio su dei paletti di legno, tenendo sacchi di sabbia. A spuntarla è Isolde, che si conferma leader.

LA PROVA DI AKASH - In studio Akash affronta una delle prove dell’Isola per la ricompensa delle due ragazze di Playa Imboscadissima. Deve resistere appeso e in palio c'è la pasta. Il giovane si mette a torso nudo pronto ad affrontare la sfida con fare da deciso e sicuro di raggiungere il tempo di 2 minuti. Ma l'ex naufrago non supera la prova: "Che figura di me**a".

LE NOMINATION - Per queste nomination tutti possono votare tutti, eccetto Isolde che è immune, oltre a Emanuela e Rosaria già al televoto. Andrea e Miryea nominano Angela. Roberto indica Matteo. Valentina, Angela, Awed, Ignazio, Emanuela, Matteo e Rosaria scelgono Roberto. Fariba nomina Awed. A Emanuela, Rosaria, Roberto si aggiunge Valentina che è la nominata della leader Isolde.