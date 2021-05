10 maggio 2021 09:17

"L'Isola dei Famosi 2021", Beatrice si dà alle cure di bellezza e parla con il suo "Wilson"

All'Isola dei Famosi, per Beatrice Marchetti il vero problema è passare il tempo. Isolata a "Play Imboscadissima" la naufraga solitaria prova ad arrangiarsi con quello che ha. E così si è data alle cure di bellezza, con impacchi al viso con pezzetti di cocco e uno scrub tutta natura realizzato con la sabbia della spiaggia. Beatrice ha provato anche a fare un po' di pasta con la farina che le è stata fornita. Ma la solitudine può essere difficile da sopportare e così la Marchetti ha provveduto a crearsi un "compagno". Come Tom Hanks, che in "Cast Away" aveva disegnato un viso su un pallone da pallavolo battezzandolo "Wilson", Beatrice ha intagliato una noce di cocco dandole le fattezze di un essere vivente. Come l'avrà chiamata?