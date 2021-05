"Isola dei Famosi", la fusione tra Arrivisti e Primitivi non funziona: sale la tensione

Sull'" Isola dei Famosi" la fusione tra Arrivisti e Primitivi scricchiola sempre di più. Preoccupazioni e turbanti su Playa Reunion. Emanuela riflette sull’unione tra i due gruppi e per l’attrice, più che unione, questa sembrerebbe essere un'invasione poco gradita. Rosaria, dal canto suo, non è molto preoccupata di essere percepita come un "invasore" perché la decisione non è stata presa dagli arrivisti: "Mica l’ho deciso io di entrare nel gruppo" afferma.

Rosaria esprime a Miryea le perplessità relative alla fusione tra Arrivisti e Primitivi: "Nonostante ci abbiano unito, sembra che ci siano ancora delle tensioni, come se ancora siamo due gruppi distinti", sostiene. L'ex Pupa, riassicura la naufraga confessandole di essere estremamente felice per l’allargamento del gruppo. L'unica nota stonata per lei? Sicuramente la riduzione delle quantità di cibo. Rosaria, tuttavia, non si sente affatto accolta e invita i veterani dell’isola ad avere un atteggiamento più accogliente e propositivo nei suoi confronti.

Andrea, confrontandosi con Matteo, non sembra vedere di buon occhio la nuova situazione. L’influencer chiede all’ex pupo se sia offeso per non aver potuto fare la sua consueta granchiata notturana. Il giovane spiega che la sua preoccupazione era quella non intaccare le abitudini dei suoi nuovi compagni. Sentendo queste parole l’ex tronista gli consiglia caldamente di fare un altro falò e di allontanarsi dal resto del gruppo per evitare di disturbare chi vuole dormire.

Da una parte Rosaria si oppone: non vede il senso di gestire due fuochi distinti ora che sono un gruppo coeso. Dall'altra, Roberto sostiene la posizione di Matteo e Rosaria e cerca di far riflettere Andrea che, sentendosi attaccato, propone di ritornare alle vecchie abitudini: fare dei turni per mantenere vivo il fuoco.

Anche Ignazio non è affatto d’accordo con l’ex tronista e crede che i nuovi arrivati si debbano invece adattare ai loro equilibri. Valentina partecipa alla discussione suggerendo di scendere a dei compromessi senza avanzare pretese e diritti di territorialità. "Adattamento è la parola d’ordine dell’isola" dice Ignazio, ma gli altri naufraghi non sembrano vicini a un accordo.