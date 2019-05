Durante le scorse puntate di "Live non è la d'Urso", Paola Caruso ha potuto riabbracciare Imma, la sua madre biologica, leggendo in diretta televisiva gli esiti del test del Dna. A distanza di qualche settimana, le due donne sono tornate nella trasmissione di Canale 5, con la speranza di riuscire a contattare anche il padre di Paola e riunire così l'intera famiglia.



Secondo le ricostruzioni, il padre biologico era un famoso calciatore del Catanzaro, che però non avrebbe mai saputo della gravidanza. La produzione della trasmissione si è messa in contatto con l'uomo segnalato da Imma, ma quest'ultimo sembra essere categorico: "Non conosco nessuna Imma, all'epoca le mie relazioni duravano massimo 2 mesi. Auguro a Paola di riuscire a trovare il suo vero padre".