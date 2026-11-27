Sulla nomina, arrivata lo scorso giugno, Parmitano rivela: "Nel momento in cui sono stato chiamato, lo dico senza vergognarmi, non ci ho dormito due giorni per il senso di responsabilità". Una sfida da affrontare con grande umiltà: "È una missione che merita tutta la mia attenzione e tutta la mia dedizione". L'astronauta racconta poi la complessità dell'impresa: "Saremo in missione per 15 giorni. Però 15 giorni un po’ più impegnativi rispetto ai 366 che ho passato già in orbita". E aggiunge: "Sarà tutto nuovo, una vera missione di sperimentazione dall’inizio alla fine". Un passo decisivo verso Artemis IV, che nel 2028 dovrebbe riportare l’uomo sulla Luna per la prima volta dal 1972.