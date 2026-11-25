Vanessa Incontrada ha festeggiato i suoi 48 anni e, tra i tanti messaggi di auguri ricevuti, non è passato inosservato quello del marito Rossano Laurini, che ha voluto dedicarle parole particolarmente affettuose. L'imprenditore ha pubblicato sui social un video tenerissimo della moglie, immortalata mentre stringe tra le braccia il loro cane e si lascia andare a momenti di coccole e tenerezza. A rendere ancora più speciale il filmato è stata la dedica scelta per accompagnarlo: "Con tutto questo amore. Tantissimi auguri solo per te".
Anche Vanessa ha voluto condividere con i suoi follower una riflessione personale in occasione del suo compleanno. Nessuna celebrazione eccessiva, ma un pensiero dedicato al tempo che passa, ai cambiamenti e alla capacità di apprezzare le piccole cose della vita. "Il tempo passa, io cresco, cambio e continuo a cercare la bellezza in ogni piccolo istante. Auguri Vane", ha scritto l'attrice.
Una storia d'amore lunga quasi vent'anni
Quella tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è una relazione che dura dal 2007. Un legame importante, dal quale nel 2008 è nato il figlio Isal, diventato il centro della loro famiglia. Dopo tanti anni insieme, la coppia ha coronato il proprio sogno d'amore con il matrimonio celebrato in Toscana nel settembre 2026. Un momento speciale che Vanessa ha voluto condividere anche con il pubblico attraverso alcune fotografie pubblicate su Instagram. Alle nozze hanno partecipato amici, familiari e diversi volti noti dello spettacolo, tra cui Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Gigi D'Alessio.
La separazione e la forza di ritrovarsi
Dietro la serenità mostrata oggi sui social, però, si nasconde anche un periodo complicato. Vanessa Incontrada non ha mai nascosto che la relazione con Rossano abbia attraversato una crisi importante, culminata in due anni di separazione. Ospite a Verissimo, l'attrice aveva raccontato con grande sincerità quanto quell'esperienza fosse stata dolorosa, ma anche fondamentale per il futuro della coppia. "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci", aveva spiegato. Vanessa aveva poi raccontato di aver ritrovato con Rossano un'intesa ancora più profonda, descrivendo il loro rapporto come qualcosa di speciale e tutt'altro che scontato.
Per Vanessa Incontrada, questo compleanno rappresenta un'altra occasione per celebrare la vita, gli affetti e le persone che continuano a esserle accanto. E la dedica di Rossano sembra racchiudere tutto in poche parole: un augurio pieno d'amore per la donna con cui ha scelto, ancora una volta, di condividere il proprio futuro.