Dietro la serenità mostrata oggi sui social, però, si nasconde anche un periodo complicato. Vanessa Incontrada non ha mai nascosto che la relazione con Rossano abbia attraversato una crisi importante, culminata in due anni di separazione. Ospite a Verissimo, l'attrice aveva raccontato con grande sincerità quanto quell'esperienza fosse stata dolorosa, ma anche fondamentale per il futuro della coppia. "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci", aveva spiegato. Vanessa aveva poi raccontato di aver ritrovato con Rossano un'intesa ancora più profonda, descrivendo il loro rapporto come qualcosa di speciale e tutt'altro che scontato.