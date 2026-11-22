Dopo l'eliminazione nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" Valeria Marini ospite a "Verissimo" ha ripercorso la sua esperienza "stellare" nella Casa più spiata d'Italia, pur con alti e bassi. "Mi devo rigenerare ma il primo mese è stato molto bello, volevo far divertire il pubblico", racconta. Per la showgirl l'intervista è stata l'occasione anche per parlare dei suoi amori passati. "Ho fatto scelte sentimentali sbagliate oppure sono caduta in trappole di persone che mi hanno ingannata", dice amareggiata l'attrice che sulle relazioni concluse aggiunge: "Ho dovuto combattere molto".