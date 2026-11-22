Dopo l'eliminazione nell'ultima puntata del "Grande Fratello Vip" Valeria Marini ospite a "Verissimo" ha ripercorso la sua esperienza "stellare" nella Casa più spiata d'Italia, pur con alti e bassi. "Mi devo rigenerare ma il primo mese è stato molto bello, volevo far divertire il pubblico", racconta. Per la showgirl l'intervista è stata l'occasione anche per parlare dei suoi amori passati. "Ho fatto scelte sentimentali sbagliate oppure sono caduta in trappole di persone che mi hanno ingannata", dice amareggiata l'attrice che sulle relazioni concluse aggiunge: "Ho dovuto combattere molto".
Chi salveresti?
Alla domanda su chi tra gli ex amori oggi salverebbe, Valeria Marini non risponde subito, poi dice: "Si, un uomo c'è, Gimmi (Cangiano ndr). Con lui sono rimasta in grande amicizia", spiega la showgirl che aggiunge di aver tenuto un legame con la mamma di lui e persino con la ex moglie: "Abbiamo avuto una storia passionale poi ho deciso io di chiudere ma lui resta una delle persone migliori che abbia incontrato".
Il rapporto con Cecchi Gori
Tra gli ex amori, Valeria Marini parla anche dell'ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori con il quale ha avuto una storia a inizio Duemila. "L'ho incontrato in un momento tremendo, per lui provo affetto, è una persona che merita affetto", dice la showgirl.