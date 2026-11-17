La seconda eliminazione arriva attraverso un televoto flash tra Alessandro Varsi, Federica Morello e Valeria Marini. A lasciare la Casa è la showgirl, al termine di una puntata segnata da discussioni e momenti di sconforto.A decidere la conclusione del suo percorso è infine il pubblico: Valeria, in studio scopre di essere stata eliminata: "Per me è come se avessi vinto", ha detto la showgirl. "Il pubblico ti ha voluto accontentare", è stato il commento di Blasi. Federica supera così due televoti nella stessa serata, mentre anche Varsi resta in gioco e può continuare la corsa verso la finale del reality.