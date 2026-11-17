Megan Ria e Valeria Marini sono le due eliminate della diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 16 novembre su Canale 5. La serata condotta da Ilary Blasi si chiude per entrambe con l'addio alla Casa: Megan perde il primo televoto, mentre Valeria deve abbandonare il reality dopo una seconda votazione flash che la vede contrapposta ad Alessandro Varsi e Federica Morello.
Megan Ria è la prima eliminata
Il primo verdetto riguarda i quattro concorrenti finiti in nomination nella puntata precedente: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. Andreas e Varsi vengono dichiarati salvi, lasciando le due ragazze in attesa di conoscere il proprio destino. A consegnare il risultato sono due buste rosse, recuperate e aperte da Varsi e Valeria. Il pubblico sceglie di salvare Federica: è quindi Megan a dover salutare i compagni e interrompere la corsa verso la finale. Gli altri concorrenti si raccolgono intorno a lei, mentre Morello resta in disparte e riceve i complimenti della conduttrice.
Il televoto flash elimina Valeria Marini
La seconda eliminazione arriva attraverso un televoto flash tra Alessandro Varsi, Federica Morello e Valeria Marini. A lasciare la Casa è la showgirl, al termine di una puntata segnata da discussioni e momenti di sconforto.A decidere la conclusione del suo percorso è infine il pubblico: Valeria, in studio scopre di essere stata eliminata: "Per me è come se avessi vinto", ha detto la showgirl. "Il pubblico ti ha voluto accontentare", è stato il commento di Blasi. Federica supera così due televoti nella stessa serata, mentre anche Varsi resta in gioco e può continuare la corsa verso la finale del reality.