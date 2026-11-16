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"Grande Fratello Vip", la diretta della ventesima puntata

Segui la diretta del "Grande Fratello Vip": tra ritorni, sorprese e una doppia eliminazione

16 Nov 2026 - 20:57
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© Ufficio Stampa Mediaset

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Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stasera doppia eliminazione: il primo concorrente uscirà tra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria, mentre il secondo sarà deciso da un televoto flash a sorpresa. Spazio alla "battaglia dei talenti", con Valeria Marini preparata da Francesca Manzini e in sfida con Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Previsto anche un confronto sulle tensioni intorno a Federica Morello, mentre Alessandro Roncaccia dovrà superare una prova per regalare a Piera Meloni l'abbraccio di sua madre Anna.

In aggiornamento

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