"Grande Fratello Vip", la diretta della ventesima puntata

Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Stasera doppia eliminazione: il primo concorrente uscirà tra Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria, mentre il secondo sarà deciso da un televoto flash a sorpresa. Spazio alla "battaglia dei talenti", con Valeria Marini preparata da Francesca Manzini e in sfida con Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi. Previsto anche un confronto sulle tensioni intorno a Federica Morello, mentre Alessandro Roncaccia dovrà superare una prova per regalare a Piera Meloni l'abbraccio di sua madre Anna.