"Sì, sono gelosa". A "Verissimo" Marcella Bella si racconta a tutto campo, dai successi in carriera ai tre figli fino al matrimonio con Mario Merello con il quale è sposata da quasi 48 anni. Un legame lungo ma mai piatto. "Quando certe donne non sanno stare al loro posto non riesco a stare zitta", afferma la cantante che poi dice come solo ora anche suo marito prima di fare il "galante" con le altre signore ci pensa un po'. "Quando vedo un atteggiamento inappropriato dico chiaramente alla diretta interessata che non è il caso di continuare a corteggiare mio marito", prosegue.
Reazioni accese
Marcella Bella racconta che l'amica Alba Parietti ha assistito più volte, divertita, alle sue improvvise manifestazioni di gelosia. "Mi esce davvero il fumo dal naso, come i tori, e Mario mi guarda sempre con l'occhio spiazzato", dice l'artista che poi critica il suo atteggiamento da "piacione": "Dovrebbe pensarci prima di essere troppo gentile con le altre donne perché poi si illudono e pensano di averlo conquistato".