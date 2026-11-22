Marcella Bella racconta che l'amica Alba Parietti ha assistito più volte, divertita, alle sue improvvise manifestazioni di gelosia. "Mi esce davvero il fumo dal naso, come i tori, e Mario mi guarda sempre con l'occhio spiazzato", dice l'artista che poi critica il suo atteggiamento da "piacione": "Dovrebbe pensarci prima di essere troppo gentile con le altre donne perché poi si illudono e pensano di averlo conquistato".