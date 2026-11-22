Rosita Celentano racconta di aver provato, più volte, ad avere un figlio per vie naturali quando era fidanzata con Mario Ortiz. "Sono rimasta incinta a 42 anni con un altro uomo però poi l'ho perso", dice. E rivolgendosi ad Alessandra spiega: "Rispetto le scelte di chiunque però non ho il carattere per forzare un ciclo naturale, se le cose vanno in un modo è perché devono andare proprio così".