Rosita Celentano, ospite nel salotto di "Verissimo" insieme alla cugina Alessandra, ha raccontato dei suoi tentativi condotti in passato per iniziare una gravidanza, sempre affrontati con un atteggiamento che ha definito "fatalista". "Non sono favorevole a forzare la natura", afferma la conduttrice radiofonica, che poi racconta come non abbia preso in considerazione, a differenza della cugina, il ricorso all'inseminazione artificiale. "Penso ci sia un tempo per tutto, quindi pur rispettando le idee di ogni donna, quando si vuole fare un figlio bisogna pensarci prima", prosegue.
L'aborto spontaneo a 42 anni
Rosita Celentano racconta di aver provato, più volte, ad avere un figlio per vie naturali quando era fidanzata con Mario Ortiz. "Sono rimasta incinta a 42 anni con un altro uomo però poi l'ho perso", dice. E rivolgendosi ad Alessandra spiega: "Rispetto le scelte di chiunque però non ho il carattere per forzare un ciclo naturale, se le cose vanno in un modo è perché devono andare proprio così".