Alex Belli è stato tra i protagonisti indiscussi del "Grande Fratello Vip" e, ospite a "Verissimo", ha tracciato un bilancio della sua seconda esperienza nella "casa più spiata d'Italia". A far discutere sono state soprattutto le uscite teatrali e i legami altalenanti che l'attore ha costruito con alcuni coinquilini, a partire da Marina La Rosa. "Nonostante ci sia un rapporto di nemici-amici, è una donna di cultura con un lessico che mi piace tantissimo", afferma l'ex modello parmense che confida di aver trovato piacevole sia "scontrarsi" sia "amarsi" con lei dentro Casa. Alex aggiunge che con Marina c'era un "bagaglio affine" e durante la permanenza forzata si è instaurata una "chimica linguistica".
Il rapporto con Soleil Sorge
Nulla a che vedere dunque con la ormai celebre "chimica artistica" nata tra Alex Belli e Soleil Sorge in una passata edizione di "GF Vip" che all'epoca ha fatto ingelosire la moglie, Delia Duran. L'attore conferma che dopo anni è acqua passata e i rapporti sono chiari. "Siamo diventati amici e lei lo è anche di Delia, in quel periodo però non nascondo che è stata una magia", racconta l'ex modello. Tra intese e scontri, aggiunge che in Casa era nato qualcosa andato "al di là dell'amicizia" ma anche dell'essere fidanzati. E su Delia con la quale ha avuto il loro primo figlio Gabriel: "Ha capito che dentro quella Casa si ha bisogno di trovare anime affini, io e Soleil eravamo semplicemente andati oltre".