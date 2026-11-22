Nulla a che vedere dunque con la ormai celebre "chimica artistica" nata tra Alex Belli e Soleil Sorge in una passata edizione di "GF Vip" che all'epoca ha fatto ingelosire la moglie, Delia Duran. L'attore conferma che dopo anni è acqua passata e i rapporti sono chiari. "Siamo diventati amici e lei lo è anche di Delia, in quel periodo però non nascondo che è stata una magia", racconta l'ex modello. Tra intese e scontri, aggiunge che in Casa era nato qualcosa andato "al di là dell'amicizia" ma anche dell'essere fidanzati. E su Delia con la quale ha avuto il loro primo figlio Gabriel: "Ha capito che dentro quella Casa si ha bisogno di trovare anime affini, io e Soleil eravamo semplicemente andati oltre".