Alessandra Celentano poi si fa seria e dice di aver conservato un "bellissimo rapporto" con l'ex marito. "Penso che un certo di tipo di amore non passa mai del tutto, so che potrò sempre contare su Angelo e lui su di me", afferma la maestra di ballo, che poi confida di aver attraversato momenti molto duri durante il suo matrimonio, a partire dalla ricerca di avere figli per due volte tramite l'inseminazione artificiale. "Ho deciso di farle per il grande amore che provavo per mio marito, per lui era una cosa essenziale e io oggi sono felice che abbia due bambine meravigliose", dice la coreografa, che anche a distanza di anni dalla separazione dice: "Non ci siamo mai persi e credo che non ci perderemo mai".